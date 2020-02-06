Тарифы для украинцев на холодную воду увеличились в среднем на 21%
2020-02-06 19:08:24
Поставщики коммунальных услуг оправдывают повышение тем, что сильно выросли их затраты
Нацкомиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), утвердила повышение тарифов на услуги централизованного водоснабжения и водоотведения для 43 предприятий. Об этом говорится в официальном сообщении на сайте регулятора.
В соответствии с заявками этих предприятий, было принято решение о повышении тарифов на централизованное водоснабжение в среднем на 21%, тарифов на централизованное водоотведение – на 23%.
В частности, тариф на водоснабжение "Киевводоканала" вырастет на 13,59% – с 9,86 грн за кубометр до 11,2 грн. Тариф на водоотведение вырастет на 6,28% – с 7,49 грн за кубометр до 7,96 грн.
Предприятия аргументировали необходимость повышения тарифа ростом зарплат сотрудников и цен на горюче-смазочные материалы, реагенты и электроэнергию.
Напомним, по данным Госстата, задолженность населения Украины по оплате жилищно-коммунальных услуг без учета электроэнергии в декабре 2019 года увеличилась на 6% к ноябрю и составила 58,4 млрд грн. Средние начисления за жилкомуслуги в стране на одного владельца лицевого счета с учетом потребления электроэнергии (из расчета 150 кВт*ч в месяц) в декабре составили 2212 грн.
Как ранее сообщал Фокус:
- Правительство уйдет в отставку, если не снизит коммунальные тарифы, – сказал в августе прошлого года президент Зеленский.
- Представитель президента в Кабмине сказал, что Зеленский не давал прямых обещаний снизить тарифы для населения.
- Зеленский хочет ввести новую модель, при которой малообеспеченные пенсионеры старше 70 лет могли не платить "коммуналку".
- Кабинет министров ввел граничные тарифы на теплоснабжение и горячую воду. В отопительном сезоне 2019/2020 годах тариф на тепло не может быть выше 1400 грн/Гкал или 35,21 грн/кв. м без счетчика.