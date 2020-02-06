В сеть попало видео, на котором человек, похожий на главу Таможенной службы Украины танцует в окружении полуголых женщин

В сеть попало видео, на котором человек, похожий на главу Таможенной службы Украины Максима Нефедова, танцует в окружении женщин в нижнем белье.

Видео, которое было снято в киевском клубе Queen, опубликовал сайт Страна.ua.

Издание не сообщило, кто снял это видео, и когда это произошло, а только отметило, что Нефедов якобы проводил досуг в "тайной комнате" клуба на вечеринке De Sad.

На видео можно увидеть, как главный таможенник ритмично двигается в окружении полуобнаженных девиц в эротических масках.

Позже Страна написала, что опубликованное видео с Нефедовым обсудил с ним пранкер Джокер от лица заместителя главы фракции "Слуги народа" Евгении Кравчук. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале, опубликовав скриншот самой переписки.

Он уточнил у главы Таможенной службы, какова его позиция.

"Извини, а в чем именно скандал? Это просто ночной клуб, девушки PJ, не оголенные, я ничего ужасного не делаю", – написал в ответ Нефедов.

Столичный клуб Queen является одним из самых дорогих заведений столицы. Туда можно попасть по спискам, которые формируют заранее. Анонсы вечеринок публикуются в соцсетях. Часто проводят вечеринки в стиле БДСМ, когда все в латексе.

Queen принадлежит российскому ресторанному холдингу Bulldozer Group. Владелец – москвич Александр Орлов, проинформировало издание Страна.ua.

На официальном сайте Bulldozer Group, указано, что холдинг управляет несколькими десятками ресторанов по всему миру, и среди них заведения в России, Украине, Казахстане, Китае и ОАЭ.

Как ранее сообщал Фокус:

30 октября журналисты опубликовали фотографии переписки нардепа от "Слуги народа" Богдана Яременко с проституткой. Сначала он утверждал, что специально устроил провокацию, а потом извинился перед президентом и коллегами по фракции. При этом нардеп заявил, что публикация переписки – уголовное преступление.