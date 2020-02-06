Погоревший на 2,5 млн грн взятки чиновник секретариата Кабмина арестован

2020-02-06 22:07:30

5 0

Подозреваемый взят под стражу с возможностью внесения залога в 1 млн 552 гривен

Печерский районный суд города Киева в четверг, 6 февраля, избрал меру пресечения начальнику одного из управлений секретариата Кабинета министров, который попался на взятке в 2,5 млн гривен.

Как информирует пресс-служба ГБР, чиновник арестован с возможностью внесения залога в 1 млн 552 гривен.

В случае доказательства вины ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

По предварительной информации, чиновник секретариата Кабмина с привлечением посредника требовал деньги от представителя субъекта предпринимательской деятельности.

"Откат" предназначался за подписание актов приема-передачи выполненных строительных работ и отзыва судебных исков к подрядчику.

Ему сообщено о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины).

Как ранее сообщал Фокус:

Loading...