В приложении "Дія" авторизировались более 300 тысяч человек, – министр

За первые сутки

Авторизацию в новом государственном мобильном приложении "Дія" прошло более 310 тысяч пользователей.

Об этом вечером в четверг, 6 февраля, написал в Facebook министр Министерства цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Он отметил, что уже 310 031 человек успешно авторизовались в приложении "Дія", и, в частности, уже отражено 165 900 водительских удостоверений и 133 600 техпаспортов.

Федоров добавил, что "сервис удаленной верификации работает".

"Со временем, с вашей помощью, доведем конверсию до 100%", – резюмировал глава Минцифры.

Он также пообещал публиковать больше статистики относительно приложении "Дія".

Как ранее сообщал Фокус:

23 мая на iForum в Киеве Зеленский заявил, что мечтает об Украине в смартфоне.

Мобильное приложение "Дія" заработало в тестовом режиме в декабре.

6 февраля состоялся официальный запуск разработанного Министерством цифровой трансформации приложения "ДіЯ". На презентации выступил президент Владимир Зеленский.