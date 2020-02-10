Сутки на Донбассе: один украинский воин получил ранение
2020-02-10 08:28:17
Боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня
В течение прошлых суток, 9 февраля, боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня. Украинские позиции обстреливали из минометов калибра 120 мм и 82 мм, артиллерийских систем калибра 152 мм и 122 мм, гранатометов и стрелкового оружия.
Об этом сообщил штаб ООС в Facebook.
В результате вражеских обстрелов один украинский защитник получил ранение.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил три обстрела по нашим позициям, а именно: два раза вблизи Лебединского и один раз неподалеку от Старогнатовки.
Шесть вражеских обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": дважды – рядом с Новолуганским, недалеко от Новозвановки, три раза в районе населенного пункта Орехово.
С начала текущего периода боевики огневой активности не проявляли. В рядах ВСУ потерь нет.
Как ранее сообщал Фокус:
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В субботу, 8 февраля, боевики шесть раз нарушили режим прекращения огня. В результате вражеских обстрелов потерь среди военных Объединенных сил не было.
- Разведка рассказала о потерях боевиков на Донбассе с начала года. Они потеряли 27 человек боевого состава.