Зарплата работников образования Киева в 2020 году увеличится на 9%, – КГГА

Фонд зарплат педагогов на треть формируется из бюджета города и на две трети – из госбюджета

Столица продолжит выплачивать надбавку в 50% оклада за сложность и напряженность в работе всем педагогическим работникам: воспитателям, учителям, мастерам. Об этом сказал заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.

В 2020 году зарплата работников образования Киева увеличится на 9%.

Наибольшая часть образовательного бюджета столицы – 70% – идет на заработные платы 68 тыс. работников отрасли. По словам чиновника, к этой категории относятся не только те, кто воспитывает и учит, но и те, кто готовит пищу, убирает, охраняет и лечит детей в школах и садиках города.

"На заработные платы работникам сфера образования город получил от государства 4 млрд грн. В свою очередь, Киев добавил к этой сумме еще 2 млрд. Сейчас в стране только 3% местных общин выплачивают своим работникам образования надбавки к заработной плате в полном объеме. Киев начал делать это первым, и городская власть будет продолжать прилагать усилия, чтобы педагоги столицы получали достойную оплату своего труда", – заверил Мондриевский.

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