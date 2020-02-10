Вернувшиеся из "ЛДНР" бывшие пленные просят обеспечить их жильем, – Денисова

Информация касательно имущественных потребностей была передана в полном объеме профильным министерствам

Бывшие пленные, которых в декабре прошлого года вернули из ОРДЛО, просят обеспечить их жильем.

Об этом написала уполномоченный Верховной Рады по вопросам прав человека Людмила Денисова на своей странице в Facebook.

"Ко мне поступают обращения от граждан, которые были освобождены 29 декабря прошлого года согласно договоренностям Трехсторонней контактной группы по урегулированию вооруженного конфликта на востоке Украины, с просьбой посодействовать в обеспечении их жильем. Ведь срок их реабилитации в ГУ Лесная Поляна заканчивается и большинство из них не имеют собственных домов", – написала уполномоченная ВР.

Она также отметила, что в начале года работники Секретариата уполномоченного ВРУ по правам человека собрали полную информацию о потребностях этих граждан. Информация касательно имущественных потребностей была передана в полном объеме профильным министерствам.

Кроме того, состоялась встреча работников Службы занятости с освобожденными гражданами, где последним оказали консультационные услуги по поиску работы.

Как ранее сообщал Фокус:

29 декабря состоялся первый с 2017 года большой обмен пленными между Украиной и боевиками. Домой вернулись 76 украинцев (12 военных и 64 гражданских), еще пять участников обмена решили остаться в ОРДЛО со своими семьями.

64 гражданских, освобожденных в рамках обмена пленными, сразу госпитализировали в "Феофанию".