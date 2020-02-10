В Сумской области из-за коронавируса изолируют прилетевших из Китая студентов
2020-02-10 16:59:47
Всего в сумских вузах учится 270 студентов из КНР
В Сумской области студентов, которые зимой летали в Китай, отправят на 14-дневный карантин.
Об этом заявил начальник областного управления здравоохранения Дмитрий Кравцов, сообщает пресс-служба Сумской облгосадминистрации
"В настоящее время ректорам Сумского национального аграрного, государственного педагогического и государственного университетов, где обучаются иностранные студенты из Китайской Народной Республики, уже направлены письма по организации противоэпидемических мероприятий для лиц, которые в течение зимних каникул посещали Китай, прежде всего г. Ухань, провинция Хубэй", – рассказал он.
По словам Кравцова, речь идет о карантине китайских студентов на период проведения медицинского наблюдения в течение 14 дней, а также принятии мер по отсрочке возвращения в Сумы на обучение других лиц из КНР до отдельного решения Кабмина.
По оперативным данными, всего в сумских вузах учится 270 студентов из КНР.
Как ранее сообщал Фокус:
- В понедельник, 3 февраля, гендиректор директората общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины Андрей Скипальский сообщил, что эвакуация граждан Украины из Китая планируется до конца текущей недели, то есть до 9 февраля.
- Ранее украинцев предупредили, что посля прилета на родину их ожидает 14-дневный карантин.
- Украинцам, которые не подпишут согласие на карантин, будет отказано в эвакуации из Китая.