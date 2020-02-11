Ермак считает, что имя Кличко может еще много принести Украине

Решения об увольнении глав госадминистраций принимает лично президент Зеленский

Помощник президента Украины Андрей Ермак считает, что популярность мэра Киева Виталия Кличко может принести еще много пользы Украине, сказал он в интервью на телеканале "Украина 24", передал "Интефакс-Украина".

"Виталий – человек с мировой популярностью. Я считаю, что эта часть его жизни не в достаточной степени, скажем так, сыграла, сработала. Я думаю, что его имя, его популярность и его слава в мире могут очень много принести Украине в целом", – считает он.

Ермак добавил, что никогда не скрывал своего мнения о Виталии Кличко, с которым знаком более 20 лет. "Знаю его как великого спортсмена, знаю, что это мэр, которого избрали киевляне, и я свое мнение никогда по этому поводу не менял", – сказал он.

Помощник Зеленского подчеркнул, что все решения, которые касаются руководителей государственных администраций, принимаются исключительно самим президентом.

Он уточнил, что не знает о судьбе представления Кабмина на увольнение Кличко с должности главы КГГА, поданного в сентябре 2019 года. "Но я думаю, что в рамках стратегии на местных выборах будет, в том числе, решаться и этот вопрос", – добавил Ермак.

Напомним, 5 сентября Кабмин согласовал увольнение мэра Киева Виталия Кличко с должности главы КГГА. Этому предшествовало обращение Офиса президента Украины с просьбой внести представление на его увольнение.

Кличко назвал инициативы по разделению власти в столице и отстранению его с должности главы КГГА противоречащими законодательству, указав, что намерен отстаивать действующий порядок, согласно которому избранный мэр столицы автоматически назначается главой горадминистрации. По его мнению, разделение должностей и введение в столице "двоевластия" является антиконституционным.

В связи с этим, Кличко подал два иска в Окружной административный суд: первый – к Кабинету министров и премьер-министру Алексею Гончаруку и второй – к руководителю Офиса президента Андрею Богдану.

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