Ямочный ремонт должен уйти в прошлое, – Зеленский

Глава государства отметил, что строительство и капитальный ремонт автодорог должны составлять около 80% всех дорожных работ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что строительство дорог является приоритетом для украинской власти, и поэтому 1 марта 2020 начинается реализация проекта "Большая стройка". Об этом сообщает пресс-служба главы государства

По его словам, Украина должна отказаться от ямочных ремонтов.

"Долгие годы в нашей стране существовал так называемый очень успешный стартап, благодаря которому некоторые чиновники построили себе не одно именьице. Этот стартап называется ямочный ремонт. Он должен уйти в прошлое", – сказал глава государства.

Он отметил, что строительство и капитальный ремонт автодорог должны составлять около 80% всех дорожных работ.

Зеленский также подчеркнул важность предоставления гарантий на все автодорожные строительные работы, чтобы "асфальт не сходил вместе со снегом".

"Мы должны строить, чтобы разрушить. Разрушить стереотип о том, что Украина и хорошие дороги – понятия не совместимые", – сказал Зеленский.

По его словам, в этом году планируют обновить 4000 километров дорог государственного значения, на что предусмотрели более 85 миллиардов гривен.

Президент также призвал усилить габаритно-весовой контроль, чтобы перегруженные фуры, которые оставляют за собой "колеи", исчезли с украинских дорог.

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