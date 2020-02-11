Ямочный ремонт должен уйти в прошлое, – Зеленский
2020-02-11 13:53:00
Глава государства отметил, что строительство и капитальный ремонт автодорог должны составлять около 80% всех дорожных работ
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что строительство дорог является приоритетом для украинской власти, и поэтому 1 марта 2020 начинается реализация проекта "Большая стройка". Об этом сообщает пресс-служба главы государства
По его словам, Украина должна отказаться от ямочных ремонтов.
"Долгие годы в нашей стране существовал так называемый очень успешный стартап, благодаря которому некоторые чиновники построили себе не одно именьице. Этот стартап называется ямочный ремонт. Он должен уйти в прошлое", – сказал глава государства.
Он отметил, что строительство и капитальный ремонт автодорог должны составлять около 80% всех дорожных работ.
Зеленский также подчеркнул важность предоставления гарантий на все автодорожные строительные работы, чтобы "асфальт не сходил вместе со снегом".
"Мы должны строить, чтобы разрушить. Разрушить стереотип о том, что Украина и хорошие дороги – понятия не совместимые", – сказал Зеленский.
По его словам, в этом году планируют обновить 4000 километров дорог государственного значения, на что предусмотрели более 85 миллиардов гривен.
Президент также призвал усилить габаритно-весовой контроль, чтобы перегруженные фуры, которые оставляют за собой "колеи", исчезли с украинских дорог.
Как ранее сообщал Фокус:
- Премьер-министр Украины Алексей Гончарук поручил главам облгосадминистраций за несколько дней подготовить план с перечнем объектов и дорог, которые будут построены или отремонтированы в рамках программы "Большое строительство".
- По словам премьера Алексея Гончарука, в 2020 году в Украине планируют построить рекордное количество дорог – минимум 4 000 километров.
- Глава Мининфраструктуры Владислав Криклий заявил, что в 2020 году на дороги в Украине выделят рекордную сумму. Так, в Дорожный фонд на 2020 год планируют заложить 69,7 млрд грн.
- Криклий также рассказал, что в Украине появятся три платные дороги. Также он поведал о разработке проектов концессионных дорог.