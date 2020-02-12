Экс-президенту "Укрбуда" Микитасю продолжили меру пресечения еще на 2 месяца
2020-02-12 21:25:47
В течение этого срока экс-нардеп без разрешения следователя не сможет покидать жилье, общаться с другими фигурантами дела и будет обязан носить электронный браслет
12 февраля суд продлил срок действия обязанностей, возложенных на бывшего народного депутата Максима Микитася.
Об этом сообщает пресс-служба ВАКС.
Согласно решению следственного судьи, срок действия обязанностей, возложенных на Микитася, был продлен на 2 месяца.
В течение этого срока экс-нардеп без разрешения следователя не сможет покидать жилье, общаться с другими фигурантами дела и будет обязан носить электронный браслет.
Кроме того, он должен воздерживаться от общения со свидетелями и подозреваемыми в этом уголовном производстве и сдать на хранение правоохранителям свой паспорт (паспорта) для выезда за границу и носить электронный браслет.
Напомним, пограничники сняли с самолета Максима Микитася при попытке покинуть Украину.
Максим Микитась – депутат Верховной Рады Украины VIII созыва, экс-президент Украинской государственной строительной корпорации, депутат Киевского городского совета VII созыва (2014-2015 годы), вице-президент Академии строительства Украины.
Как ранее сообщал Фокус:
- 2 октября сотрудники НАБУ и САП сообщили о подозрении Микитасю.
- 4 октября Высший антикоррупционный суд отпустил Микитася под залог в 5,5 млн грн.
- В суде тогда объяснили, что сторона обвинения не доказала рисков, которые бы свидетельствовали, что единственной достаточной мерой пресечения является именно содержание под стражей.
- 22 октября Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда все же отправила под арест до 14 ноября экс-нардепа Максима Микитася и определила сумму залога в размере 80 млн гривен.
- 25 октября за Микитася внесли необходимую сумму залога, в размере 80 млн гривен, позже он вышел из СИЗО.