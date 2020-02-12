Экс-президенту "Укрбуда" Микитасю продолжили меру пресечения еще на 2 месяца

2020-02-12 21:25:47

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В течение этого срока экс-нардеп без разрешения следователя не сможет покидать жилье, общаться с другими фигурантами дела и будет обязан носить электронный браслет

12 февраля суд продлил срок действия обязанностей, возложенных на бывшего народного депутата Максима Микитася. 

Об этом сообщает пресс-служба ВАКС.

Согласно решению следственного судьи, срок действия обязанностей, возложенных на Микитася, был продлен на 2 месяца.

В течение этого срока экс-нардеп без разрешения следователя не сможет покидать жилье, общаться с другими фигурантами дела и будет обязан носить электронный браслет.

Кроме того, он должен воздерживаться от общения со свидетелями и подозреваемыми в этом уголовном производстве и сдать на хранение правоохранителям свой паспорт (паспорта) для выезда за границу и носить электронный браслет.

Напомним, пограничники сняли с самолета Максима Микитася при попытке покинуть Украину.

Максим Микитась – депутат Верховной Рады Украины VIII созыва, экс-президент Украинской государственной строительной корпорации, депутат Киевского городского совета VII созыва (2014-2015 годы), вице-президент Академии строительства Украины.

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