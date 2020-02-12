Экс-президенту "Укрбуда" Микитасю продолжили меру пресечения еще на 2 месяца

В течение этого срока экс-нардеп без разрешения следователя не сможет покидать жилье, общаться с другими фигурантами дела и будет обязан носить электронный браслет

12 февраля суд продлил срок действия обязанностей, возложенных на бывшего народного депутата Максима Микитася.

Об этом сообщает пресс-служба ВАКС.

Согласно решению следственного судьи, срок действия обязанностей, возложенных на Микитася, был продлен на 2 месяца.

В течение этого срока экс-нардеп без разрешения следователя не сможет покидать жилье, общаться с другими фигурантами дела и будет обязан носить электронный браслет.

Кроме того, он должен воздерживаться от общения со свидетелями и подозреваемыми в этом уголовном производстве и сдать на хранение правоохранителям свой паспорт (паспорта) для выезда за границу и носить электронный браслет.

Напомним, пограничники сняли с самолета Максима Микитася при попытке покинуть Украину.

Максим Микитась – депутат Верховной Рады Украины VIII созыва, экс-президент Украинской государственной строительной корпорации, депутат Киевского городского совета VII созыва (2014-2015 годы), вице-президент Академии строительства Украины.

Как ранее сообщал Фокус:

2 октября сотрудники НАБУ и САП сообщили о подозрении Микитасю.

4 октября Высший антикоррупционный суд отпустил Микитася под залог в 5,5 млн грн.

В суде тогда объяснили, что сторона обвинения не доказала рисков, которые бы свидетельствовали, что единственной достаточной мерой пресечения является именно содержание под стражей.

22 октября Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда все же отправила под арест до 14 ноября экс-нардепа Максима Микитася и определила сумму залога в размере 80 млн гривен.