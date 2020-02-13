Телеканал ATR 14 февраля может прекратить вещание на Крым из-за долгов
2020-02-13 21:48:39
Крымскотатарскому вещателю заблокировали финансирование
Телеканал ATR, которому ранее заблокировали финансирование, 14 февраля может прекратить вещание на аннексированный Крым.
Об этом сообщает пресс-служба телеканала.
Концерн радиовещания, радиосвязи и телевидения (КРРТ), которому канал задолжал 368 тысяч 859 гривен, готов в пятницу отключить ATR от четырех телевышек, которые передают сигнал на Крым.
Сайт канала опубликовал выдержку из письма КРРТ генеральному директору ATR Ленуру Ислямову.
"Концерн РРТ (Концерн радиовещания, радиосвязи и телевидения) настаивает срочно принять меры по погашению задолженности и предупреждает ООО "Телевизионная компания "Атлант-СВ" о том, что в случае отсутствия конструктивного ответа до 14 февраля 2020 года, концерн РРТ вынужден будет временно приостановить предоставление телекоммуникационных услуг и обратиться в суд для принудительного взыскания задолженности", – сказано в письме.
Напомним, крымскотатарский телеканал ATR заявил о блокировке счетов и финансирования из госбюджета.
Как ранее сообщал Фокус:
- Ранее сообщалось, что на базе UATV будет создан новый государственный канал для временно оккупированных территорий, который начнет вещание 15 февраля. Он будет вещать на украинском и русском языках. Позже, начало вещания телеканала перенесли на 1 марта.
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Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский говорил, что это будет развлекательно-информационный канал. По его данным, организовать доставку телесигнал до 80% жителей оккупированных территорий можно за три месяца.