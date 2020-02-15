Наивысший балл получил TVORCHI, набрав 16 баллов

В Киеве завершился второй полуфинал национального отбора участника от Украины на международный песенный конкурс "Евровидение-2020".

На сцене выступали восемь конкурсантов: MOONZOO feat F. M. F Sure, FO SHO, Элина Иващенко, Александр Порядинский, GARNA, KHAYAT, David Axelrod и TVORCHI. Трое из них прошли в финал.

Наивысший балл получил TVORCHI, набрав 16 баллов (по 8 баллов от судей и зрителей соответственно).

Вслед за ним прошел KHAYAT, набрав 14 баллов (7 - судьи, 7 - зрители).

Замкнул тройку финалистов David Axelrod. Он набал 11 баллов (6 баллов ему дали судьи и 5 - зрители).

По итогам первого полуфинала, в финальную часть прошли исполнители Jerry Heil и KRUTЬ, а также группа Go-A.

Финал запланирован на 22 февраля.

Евровидение-2020 состоится 12, 14 и 16 мая в Роттердаме (Нидерланды).

Как ранее сообщал Фокус:

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