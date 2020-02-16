На Донбассе боевики выпустили 53 мины по украинским позициям
2020-02-16 10:22:00
Всего режим тишины был нарушен 10 раз за минувшие сутки
В субботу, 15 февраля, на Донбассе в районе проведения ООС боевики выпустили 53 мины по украинским позициям. Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в Facebook.
Так, лишь в сторону населенного пункта Орехово вооруженные формирования выпустили 34 мины. Всего за сутки противник 10 раз нарушил режим прекращения огня.
Украинских военнослужащих обстреливали из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, также обстрел велся из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
Боевики вели обстрелы рядом с Марьинкой, Красногоровкой, в районе населенного пункта Павлополь, возле Широкиного, Травневого, Новолуганского.
"Вчера, 15 февраля, в результате вражеских обстрелов потерь среди украинских защитников не было. С начала этих суток российские оккупационные войска обстреляли защитников Новолуганского, применив гранатометы различных систем, крупнокалиберный пулемет и другое стрелковое оружие. В течение текущих суток потерь нет", – сообщили в пресс-центре.
Как ранее сообщал Фокус:
- Зеленский заявил, что хочет осенью провести выборы на Донбассе и в Крыму. Президент считает, что людям на Донбассе нужны выборы, которые будут признаны всем миром.
- Сивохо анонсировал создание Национальной платформы примирения и единства. По словам соратника Сивохо, платформа создается в рамках исполнения задач, сформулированных президентом по гуманитарной политике.