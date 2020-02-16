Не справился с управлением. На Львовщине автомобиль упал в озеро, погибли четыре человека

Автомобиль слетел в водоем и перевернулся на крышу

Во Львовской области автомобиль упал в озеро. Погибли четверо молодых парней в возрасте 19-24 года.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

"Предварительно установлено, что водитель "Ауди 80", 20-летний житель района, не справился с управлением, в результате чего транспортное средство упало в водоем и перевернулось на крышу", – сказано в сообщении.

Уголовное производство открыто по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.

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