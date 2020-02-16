Не справился с управлением. На Львовщине автомобиль упал в озеро, погибли четыре человека
2020-02-16 16:28:39
Автомобиль слетел в водоем и перевернулся на крышу
Во Львовской области автомобиль упал в озеро. Погибли четверо молодых парней в возрасте 19-24 года.
Об этом сообщает пресс-служба полиции.
"Предварительно установлено, что водитель "Ауди 80", 20-летний житель района, не справился с управлением, в результате чего транспортное средство упало в водоем и перевернулось на крышу", – сказано в сообщении.
Уголовное производство открыто по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.
Как ранее сообщал Фокус:
- Ранее в Псковской области России на трассе в результате столкновения микроавтобуса Mercedes с фурой Volvo погибли восемь человек.
- Почти все граждане, которые погибли и пострадали в аварии в Псковской области, предварительно идентифицированы: большинство погибших – закарпатцы.
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