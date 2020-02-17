Ситуация на Донбассе: боевики девять раз обстреляли позиции ВСУ

Обошлось без потерь среди украинских военных

В течение 16 февраля боевики 9 раз обстреляли позиции украинских военных в зоне боевых действий на Донбассе. Обошлось без потерь.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Боевики стреляли из запрещенных минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Обстрелы зафиксировали рядом с Лебединским и Марьинки, у Новолуганского, Крымского, Орехового, Новозвановки и Хутора Свободного.

Как ранее сообщал Фокус: