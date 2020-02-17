Ситуация на Донбассе: боевики девять раз обстреляли позиции ВСУ
2020-02-17 08:25:36
Обошлось без потерь среди украинских военных
В течение 16 февраля боевики 9 раз обстреляли позиции украинских военных в зоне боевых действий на Донбассе. Обошлось без потерь.
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
Боевики стреляли из запрещенных минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
Обстрелы зафиксировали рядом с Лебединским и Марьинки, у Новолуганского, Крымского, Орехового, Новозвановки и Хутора Свободного.
Как ранее сообщал Фокус:
- Зеленский заявил, что хочет осенью провести выборы на Донбассе и в Крыму. Президент считает, что людям на Донбассе нужны выборы, которые будут признаны всем миром.
- Сивохо анонсировал создание Национальной платформы примирения и единства. По словам соратника Сивохо, платформа создается в рамках исполнения задач, сформулированных президентом по гуманитарной политике.
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