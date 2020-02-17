Авиакатастрофа в Иране: Украина будет договариваться о компенсациях от имени пяти стран
2020-02-17 15:08:47
В настоящее время идут переговоры с иранской стороной относительно выплат
Украинская сторона намерена вести переговоры о сумме компенсаций семьям погибших в авиакатастрофе украинского самолета в Тегеране от имени всех пяти стран, чьи граждане пострадали в трагедии.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко после открытия в аэропорту "Борисполь" сквера для почтения памяти погибших в авиакатастрофе МАУ, передает "Укринформ".
"То, о чем договорится Украина, будет выплачено гражданам всех стран, включая Иран. Это была наша принципиальная позиция и мы отстояли ее", – сказал министр.
По его словам, в настоящее время идут переговоры с иранской стороной относительно финансовых выплат семьям погибших и компании МАУ за сбитый самолет. Он добавил, что МАУ работает со страховой компанией касательно соответствующих выплат.
Пристайко напомнил, что украинское правительство предоставило помощь семьям погибших украинцев, но подчеркнул, что это была "помощь", а не "компенсация".
Как ранее писал Фокус:
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Ранее канадскими юристами был подан в суд иск к иранской стороне относительно сбития самолета МАУ в Тегеране. Коллективный иск подали родственники жертв авиатрагедии, которые требовали компенсации в 1,1 млрд долларов.
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В ответ глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что иск Канады к иранской стороне на 1,1 миллиарда долларов не имеет юридических оснований.
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Также Мохаммад Джавад Зариф заявил, что иранские специалисты не могут извлечь информацию из "черных ящиков" сбитого самолета МАУ.
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Ранее глава СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина настаивает на выплате компенсаций семьям жертв авиакатастрофы МАУ в Иране согласно нормам международного права. Ранее Украина отвергла иранское предложение о компенсации в 80 000 долларов за каждого погибшего.