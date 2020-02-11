МИД Ирана отверг иск Канады о компенсациях за сбитый самолет МАУ

В Иране не хотят выплачивать 1,1 миллиарда долларов родственникам погибших

Иск Канады к иранской стороне на 1,1 миллиарда долларов за сбитый под Тегераном украинский самолет МАУ, на борту которого были и канадские граждане, не имеет юридических оснований.

Об этом заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф, сообщает Reuters со ссылкой на иранские СМИ.

"Этот иск не имеет никаких оснований. Иран предпринимает необходимые меры на основании международных правил", – сказал Зариф.

В Иране также отклонили призыв премьер-министра Канады Джастина Трюдо отправить "черные ящики" для расшифровки за границу.

Ранее канадскими юристами был подан в суд иск к иранской стороне относительно сбития самолета МАУ в Тегеране. Коллективный иск подали родственники жертв авиатрагедии, которые требовали компенсации в 1,1 млрд долларов.

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