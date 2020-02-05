Офис генпрокурора не смог наладить связь с правоохранителями Ирана

По словам Рябошапки, он трижды лично обращался к генпрокурору Ирана

Генпрокурор Руслан Рябошапка заявил, что Офис генерального прокурора не смог установить прямую коммуникацию с правоохранителями Ирана.

Об этом сообщает РБК-Украина.

По его словам, он трижды лично обращался к генпрокурору Ирана.

"Из того, что можно обнародовать. Я лично трижды обратился к генеральному прокурору Ирана с запросами о предоставлении международно-правовой помощи. В частности, мы просили предоставить кроме доказательств, которые необходимы следствию, доказательства, на основании которых задержаны лица в Иране.

По его словам, была информация, что за совершение преступления в Иране задержали трех или четырех человек, которые сейчас находятся в местах предварительного заключения.

"К сожалению, такой прямой коммуникации с правоохранительными органами Ирана пока нет. Думаю, где мы можем достичь успеха, – это дипломатические пути", – заявил Рябошапка.

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