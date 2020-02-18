Глава Мюнхенской конференции попал в базу Миротворца

Авторы ресурса обвиняют Ишингера в "покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины"

Глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер после опубликования плана по мирному урегулированию на Донбассе попал в базу скандального сайта Миротворец.

Авторы ресурса обвиняют Ишингера в "покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины", "участии в пропагандистских мероприятиях России (страна-агрессор) против Украины" и "манипулировании общественно значимой информацией".

На сайте отмечают, что "Мюнхенский план" по Донбассу "по сути, ставит целью возобновление сотрудничества Запада с Россией без деоккупации Крыма и без выполнения требований Украины по Донбассу".

"Он предлагает, в частности, постепенное снятие санкций с России, сближение между РФ с Евросоюзом. Также планом предусмотрен запуск всеукраинского общенационального диалога по определению новой идентичности Украины, который учтет взгляды соседей Украины, включая Россию", – говорится на сайте Миротворец.

Как ранее сообщал Фокус:

В МИД Украины заявили, что план примирения Украины и России был снят с сайта Мюнхенской конференции по безопасности, поскольку не соответствует официальной позиции Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя так называемый "Мюнхенский план", заявил, что обсуждать способы урегулирования ситуации на Донбассе можно только в рамках "нормандского формата".