В районе Золотого с утра идет интенсивный бой, – депутат Лисичанского горсовета

Журналист и военный эксперт Юрий Бутусов утверждает, что таких широкомасштабных боевых действий не было с 2018 года

Депутат Лисичанского горсовета Виталий Шведов сообщил, что с утра вторника в районе населенного пункта Золотое Луганской области идет интенсивный бой, есть попадания в жилой массив.

Об этом он написал в Facebook.

По его информации, боевики применяют тяжелое вооружение.

"Где-то с 5:00 утра идет интенсивный бой, район Золотого (шахта Родина), Орехово и Новотошковки. Обстрелы слышны и в Лисичанске. Накрывают квадраты, так как в 2015 году, калибр 120 и выше. Пули долетают до Золотого, в Новотошковке попадания в жилой массив, разрушено жилье. Вот такое разведение и режим тишины, и для ВСУ миротворческая команда "наблюдать, а не отвечать". Где ОБСЕ где все остальные, где "доблестные полководцы" от мира?" – написал Шведов.

Журналист и военный эксперт Юрий Бутусов сообщил в Facebook, что боевики атаковали украинские опорные пункты в районе Золотого сегодня в 5 утра. По его информации идет непрерывный тяжелый бой с применением всех видов вооружений, включая артиллерию калибра 152 мм и минометы 120 мм.

"Противник накрывает боевые порядки 72-й и 93-й механизированных бригад в районе участка разведения Золотое-Орехово-Новотошковка. На одном из опорных пунктов идет ближний бой с российской штурмовой группой. Наша артиллерия ведет ответный огонь, подтягиваются резервы. Таких широкомасштабных боевых действий на фронте не было с 2018 года", – написал Бутусов.

Как ранее сообщал Фокус:

В течение прошлых суток, 17 февраля, боевики восемь раз нарушили режим прекращения огня.