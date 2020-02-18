В районе Золотого с утра идет интенсивный бой, – депутат Лисичанского горсовета
2020-02-18 08:59:27
Журналист и военный эксперт Юрий Бутусов утверждает, что таких широкомасштабных боевых действий не было с 2018 года
Депутат Лисичанского горсовета Виталий Шведов сообщил, что с утра вторника в районе населенного пункта Золотое Луганской области идет интенсивный бой, есть попадания в жилой массив.
Об этом он написал в Facebook.
По его информации, боевики применяют тяжелое вооружение.
"Где-то с 5:00 утра идет интенсивный бой, район Золотого (шахта Родина), Орехово и Новотошковки. Обстрелы слышны и в Лисичанске. Накрывают квадраты, так как в 2015 году, калибр 120 и выше. Пули долетают до Золотого, в Новотошковке попадания в жилой массив, разрушено жилье. Вот такое разведение и режим тишины, и для ВСУ миротворческая команда "наблюдать, а не отвечать". Где ОБСЕ где все остальные, где "доблестные полководцы" от мира?" – написал Шведов.
Журналист и военный эксперт Юрий Бутусов сообщил в Facebook, что боевики атаковали украинские опорные пункты в районе Золотого сегодня в 5 утра. По его информации идет непрерывный тяжелый бой с применением всех видов вооружений, включая артиллерию калибра 152 мм и минометы 120 мм.
"Противник накрывает боевые порядки 72-й и 93-й механизированных бригад в районе участка разведения Золотое-Орехово-Новотошковка. На одном из опорных пунктов идет ближний бой с российской штурмовой группой. Наша артиллерия ведет ответный огонь, подтягиваются резервы. Таких широкомасштабных боевых действий на фронте не было с 2018 года", – написал Бутусов.
Как ранее сообщал Фокус:
- В течение прошлых суток, 17 февраля, боевики восемь раз нарушили режим прекращения огня.
- Зеленский заявил, что хочет осенью провести выборы на Донбассе и в Крыму. Президент считает, что людям на Донбассе нужны выборы, которые будут признаны всем миром.