Военные признают, что начало обстрелов по всей линии похоже на 2015 год

Украинские военные потеряли позиции вблизи Золотого на Донбассе.

Об этом сообщает ТСН.

По предварительной информации, в результате атаки боевиков на взводный опорный пункт в зоне ответственности 72-й бригады, украинские бойцы покинули этот небольшой участок фронта.

По предварительным данным, несколько украинских бойцов получили ранения. Их доставили в больницу в стабильном состоянии.

Военные признают, что начало обстрелов по всей линии похоже на 2015 год, когда расстреливают не опорные пункты, а наносят удары по квадратам. Украинские военные дают ответ.

Напомним, сегодня утром 18 февраля боевики атаковали позиции подразделений ООС возле населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный (неподалеку от места разведения сил в Золотом Луганской области). Российские оккупанты перешли к активным наступательным действиям и предприняли попытку продвижения через линию разграничения.

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В Штабе ООС сообщили, что бой закончился, боевики запросили режим тишины. Наши военные позиции не оставили, погиб один украиснкий военнослужащий, еще четыре получили ранения.

Как ранее сообщал Фокус:

В течение прошлых суток, 17 февраля, боевики восемь раз нарушили режим прекращения огня.