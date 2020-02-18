Суд оставил Пашинского под круглосуточным домашним арестом

Пашинский останется под домашним арестом по меньшей мере до 27 марта

Киевский апелляционный суд оставил под круглосуточным домашним арестом бывшего народного депутата Украины, подозреваемого в нанесении тяжких телесных повреждений.

Об этом сообщает пресс-служба Киевского апелляционного суда.

В сообщении суда не называется фамилия, но характер подозрения и даты вынесения судебных решений указывают на то, что речь идет о Сергее Пашинском.

"18 февраля 2020 года коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Киевского апелляционного суда рассмотрела апелляционную жалобу, поданную стороной защиты на решение следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 28 января 2020 года, которым… продлен срок действия меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста к подозреваемому П… до 27 марта 2020 года", – говорится в сообщении.

По результатам апелляционного рассмотрения постановление следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 28 января 2020 года оставлено без изменений, апелляционная жалоба стороны защиты – без удовлетворения.

В суде отметили, что экс-парламентарий подозревается в совершении уголовного преступления по ч.1 ст.121 Уголовного кодекса Украины.

Как ранее сообщал Фокус:

7 октября Печерский райсуд Киева арестовал Пашинского на два месяца до 4 декабря без права выхода под залог по делу о его конфликте с Вячеславом Химикусом, который произошел на дороге в одном из сел Васильковского района Киевской области вечером 31 декабря 2016 года. В результате инцидента Пашинский получил удар бутылкой по голове, мужчина – пулю в ногу. Депутат тогда говорил, что на него первым напал Химикус, мужчина утверждал обратное.

Пашинский тогда заявил, что решения суда о его аресте является подарком от ГБР и ГПУ президенту России Владимиру Путину на день рождения, который он отмечал 7 октября.