На трассе Киев-Одесса в результате ДТП с автобусом пострадали 18 человек
2020-02-19 09:59:14
В автобусе находилось 39 пассажиров и два водителя
На автодороге Киев-Одесса в результате столкновения грузовика и рейсового автобуса пострадали 18 человек.
Об этом этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Столкнулись рейсовый автобус Temsa Diamond сообщением "Одесса-Киев" (в котором находилось 39 пассажиров и два водителя) и грузовой автомобиль Volvo.
Спасатели с помощью спецоборудования деблокировали пострадавшего водителя автобуса и передали его бригаде скорой медицинской помощи.
В результате аварии пострадали водитель и 17 пассажиров автобуса.
На утро 8 граждан покинули больницу.
"Сменный водитель автобуса и водитель грузовика не пострадали и от госпитализации отказались", – сообщает ГСЧС.
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