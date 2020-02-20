ГСЧС подготовила семь автобусов для перевозки эвакуированных из Китая

Также привлечено 33 спасателя

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям готова к выполнению задач по транспортировке прибывших из Китая украинцев и граждан других стран. Подготовлено семь автобусов. К выполнению задач привлечено 33 спасателя.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"Государственная служба по чрезвычайным ситуациям перебывает в полной готовности к выполнению задач по транспортировке граждан. Для их перевозки подготовлено 7 автобусов ГСЧС и привлечено 33 спасателей", – говорится в сообщении.

Все эвакуированные на ближайшие 14 дней будут изолированы. Для этого в Украине создан оперативный штаб.

Как ранее сообщили в МВД граждане Украины и других стран, которых эвакуируют из китайского города Ухань, в связи с эпидемией коронавируса, будут взяты под двойное кольцо охраны.

Вокруг помещений, куда поместят прибывших, установят двойное кольцо защиты, охраны и обеззараживания. Ежесуточно территорию будут охранять 30 полицейских и 17 сотрудников Нацгвардии.

Напомним, самолет Боинг 737-73V авиакомпании SkyUp с эвакуированными украинцами из Уханя прибыл в аэропорт "Борисполь". Перед этим он на протяжении часа наматывал круги над Харьковской областью.

После дозаправки самолет полетит в Харьков, откуда эвакуированных перевезут в Новые Санжары для прохождения карантина.

При въезде в Новые Санжары, где планируется разместить эвакуированных, со вчерашнего вечера вышли на акцию протеста местные жители. До официального сообщения МВД аналогичная информация распространялась в соцсетях. Протестующие утверждают, что санаторий не подходит под карантин. Местные жители перекрывают дороги, произошло несколько стычек с полицей, сообщается о первых задержанных.

Как ранее сообщал Фокус:

Эвакуация украинцев из Китая планировалась на 11 февраля, однако ее отменили в последний момент.

Украинцы, живущие и работающие в китайском Ухане, тогда заявили, что украинское правительство обмануло их, пообещав эвакуацию, которая так и не произошла.