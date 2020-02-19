Эвакуированные из Уханя будут находиться под двойным кордоном охраны, – МВД

2020-02-19 12:58:01

48 0

Ежесуточно территорию будут охранять 30 полицейских и 17 сотрудников Нацгвардии

Граждане Украины и других стран, которых эвакуируют из китайского города Ухань, в связи с эпидемией коронавируса, будут взяты под двойное кольцо охраны. Об этом МВД сообщило в Facebook.

Помимо украинцев, вылетевший этой ночью в Китай самолет заберет граждан Норвегии, Израиля, Беларуси, Испании, Черногории, Аргентины, Доминиканской Республики, Эквадора, Коста-Рики, Панамы и других стран.

Все эвакуированные на ближайшие 14 дней будут изолированы. Для этого в Украине создан оперативный штаб.

 Вокруг помещений, куда поместят прибывших из Уханя людей, установят двойное кольцо защиты, охраны и обеззараживания. Ежесуточно территорию будут охранять 30 полицейских и 17 сотрудников Нацгвардии.

Также будет функционировать КПП, система видеонаблюдения и круглосуточный объединенный ситуационный центр МВД.

Как ранее сообщал Фокус:

Loading...