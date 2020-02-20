На Майдане проходит вече в честь героев Небесной Сотни

2020-02-20 12:35:00

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В центре столицы проходят траурные мероприятия по погибшим активистам

В четверг, 20 февраля, в годовщину Революции Достоинства в Киеве проходит вече. Об этом сообщает корреспондент Фокуса.

Так, на Майдане Независимости сегодняшнее вече проводится в честь героев Небесной сотни, которые погибли в столице во время столкновений митингующих с силовиками.

Вече началось с минуты молчания в честь погибших активистов. Также перед вече собравшиеся провели "Марш гордости" и поминальную панихиду по Небесной сотне возле Креста памяти.

Небесная Сотня, Революция Достоинства, годовщина

В 14:00 на Михайловской площади планируется провести панихиду по погибшим в войне на Донбассе.

Небесная Сотня, Революция Достоинства, годовщина

Всего вече на Майдане Независимости сегодня посетили около 150 человек.

Революция Достоинства, Небесная Сотня, годовщина

18 февраля 2014 года после отказа активистов выполнить ультиматум силовиков прекратить сопротивление начался один из самых кровавых штурмов Майдана, который продолжался до 20 февраля и завершился расстрелом Небесной сотни.

Небесная Сотня, Революция Достоинства, годовщина

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