В центре столицы проходят траурные мероприятия по погибшим активистам

В четверг, 20 февраля, в годовщину Революции Достоинства в Киеве проходит вече. Об этом сообщает корреспондент Фокуса.

Так, на Майдане Независимости сегодняшнее вече проводится в честь героев Небесной сотни, которые погибли в столице во время столкновений митингующих с силовиками.

Вече началось с минуты молчания в честь погибших активистов. Также перед вече собравшиеся провели "Марш гордости" и поминальную панихиду по Небесной сотне возле Креста памяти.

В 14:00 на Михайловской площади планируется провести панихиду по погибшим в войне на Донбассе.

Всего вече на Майдане Независимости сегодня посетили около 150 человек.

18 февраля 2014 года после отказа активистов выполнить ультиматум силовиков прекратить сопротивление начался один из самых кровавых штурмов Майдана, который продолжался до 20 февраля и завершился расстрелом Небесной сотни.

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