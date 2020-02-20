Протесты в Новых Санжарах: Полтавский облсовет соберется на внеочередное заседание

Ожидают руководство Минздрава и другие компетентные службы, руководителей и депутатов громады

В Полтаве завтра, 21 февраля, на 10:00 созывают внеочередную сессию Полтавского областного совета относительно ситуации в Новых Санжарах.

Об этом сообщил глава облсовета Александр Биленький, передает Kolo.news.

"Завтра на 10:00 собираю внеочередную сессию Полтавского областного совета по ситуации в Новых Санжарах. Ожидаем руководство Минздрава и другие компетентные службы, руководителей и депутатов громады. Нужно исключить любые проявления дистабилизации ситуации в области и проинформировать людей!", – заявил он.

Напомним, самолет Боинг 737-73V авиакомпании SkyUp с эвакуированными украинцами из Уханя прибыл в аэропорт "Борисполь", а потом после дозаправки отправился в Харьков. От туда эвакуированных отвузут в санаторий Нацгвардии в Новых Санжарах.

Всего на борту находятся 45 граждан Украины и 27 иностранцев, а также экипаж и сопровождающие врачи.

При въезде в Новые Санжары со вчерашнего вечера вышли на акцию протеста местные жители. До официального сообщения МВД аналогичная информация распространялась в соцсетях. Протестующие утверждают, что санаторий не подходит под карантин. Местные жители перекрывают дороги, произошло несколько стычек с полицей, сообщается о первых задержанных.

А президент Владимир Зеленский заявил, что "попытками перекрыть трассы, блокировать госпитали, не пустить граждан Украины в Украину – мы показываем далеко не лучшую сторону нашего характера".