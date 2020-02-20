Повреждено более 10 могил на городском кладбище

Пророссийские боевики обстреляли из артиллерии калибра 122 миллиметров украинское кладбище в городе Попасная Луганской области.

Об этом говорится в сообщении штаба Операции объединенных сил в Facebook.

Отмечается, что в результате обстрела 18 февраля было повреждено более 10 могил на городском кладбище в Попасной.

"Факт обстрела кладбища еще раз подтверждает пренебрежительное отношение боевиков к общепринятым нормам морали", – говорится в сообщении.

Украинская сторона СЦКК осуждает факт обстрела городского кладбища и обращается к представителям СММ ОБСЕ относительно фиксации данного факта.

Как ранее сообщал Фокус:

В прошлом году в Донецкой области во время уборки на кладбище подорвалась мирная жительница. Потерпевшая занималась уборкой на кладбище и когда потянула из могилы искусственные цветы, прогремел взрыв.