Протесты в Новых Санжарах: большинство задержанных – не местные, – спикер полиции Полтавщины

Однако, Иван Выговский, начальник областной полиции, заявляет, что задержанные – местные жители

Среди задержанных во время протестов в Новых Санжарах из-за приезда эвакуированных из Китая украинцев, большинство оказались неместными жителями.

Об этом сообщает спикер ГУ Нацполиции в Полтавской области, передает местное издание Kolo.news.

Он не говорит точное количество неместных протестующих, но говорит, что таких было примерно вдвое больше, чем местных.

"Да, были люди на машинах с номерами из других областей. Если говорить о том, что 16 из 24 были неместными. Сказать точное количество не могу, но примерно такое соотношение", – рассказал Сулаев.

Вместе с тем Иван Выговский, начальник областной полиции, на внеочередном заседании сессии Полтавского облсовета отметил, что все задержанные 24 человека – это местные жители. Таким образом, он фактически опроверг слова Юрия Сулаева.

Ранее Сулаев сообщил, что полиция отпустила 23 задержанных.

Как ранее сообщал Фокус:

20 февраля в Украину прилетели эвауированные из Китая 45 граждан Украины и 27 иностранцев. Их решили разместить на карантин в санатории Нацгвардии в Новых Санжарах Полтавской области.

При въезде в город с вечера 19 января вышли на акцию протеста местные жители. Они утверждают, что санаторий не подходит под карантин. Новосанжарский поселковый совет на внеочередном заседании обратился к президенту Владимиру Зеленскому с призывом отказаться от размещения эвакуированных из Уханя в санатории на территории города.

Поздно вечером 20 февраля колонна с эвакуированными из Уханя въехала в Новые Санжары. В селе начались столкновения, полиция применила силу. В итоге, автобусы успешно доехали до санатория.