Обсервация в Новых Санжарах: Минздрав запретил передавать еду, прибывшим из Уханя

В медцентре был открыт свой пищеблок, в котором еду готовят на месте

Министерство здравоохранения запретило передавать продукты питания в обсервацию в Новых Санжарах. Об этом сообщил замминистра здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге в Новых Санжарах, передает Укринформ.

"Мы четко запретили поставки любой пищи в обсерватор. Поскольку у нас обсервация относительно острой респираторной вирусной инфекции, мы не хотим, чтобы у нас были еще обсервации по диарейным заболеваниям", – сказал Ляшко.

По словам замминистра, в медцентре запущен пищеблок. Еду для тех, кто находится на карантине, готовят на месте, в том числе и диетическую – для иностранки, у которой обострилась болезнь желудочно-кишечного тракта.

Кроме этого, Ляшко добавил, что в карантинные помещения в Новых Санжарах возможно войти только в защитных костюмах. Все посещения проходят под контролем эпидемиологов.

"Относительно входа в обсерватор – никто не может зайти в обсерватор, не одев защитные костюмы и средства индивидуальной защиты. Это все происходит под контролем эпидемиологов. Их одевают, заводят в заведение. В заведении сопровождает медицинский работник. Они проводят всю эту работу", – сказал Ляшко.

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