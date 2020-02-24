Во Львовской области из-за падения деревьев задерживаются пять поездов

Работники УЗ иквидируют последствия непогоды

Из-за падения деревьев на железнодорожные пути во Львовской области задерживаются пять поездов.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

"Вследствие шквального ветра на территории обслуживания регионального филиала "Львовская железная дорога" зафиксировано падение деревьев на рельсы и нависание ветвей на линиях электропередач, которые помешали работе железнодорожной инфраструктуры и оборудования на станции Ходоров, участках Львов-Сапежанка, Оброшино-Щирец, Любинь Великий-Комарно, Яблонька-Соколики-Сянки, Рожнятов-Долина, Глубочек Великий-Озерная, Озерная-Собрания", – говорится в сообщении.

Работники УЗ иквидируют последствия непогоды, которая вызвала задержку в движении пассажирских поездов № 49 Киев-Трускавец, № 602 Львов-Солотвино, № 81 Ужгород-Киев, № 29 Ужгород-Киев, № 141 Бахмут-Львов, а также нескольких пригородных поездов.

"Просим прощения за временные неудобства и призываем внимательно слушать объявления на вокзалах относительно возможных изменений в расписании движения поездов", – сказано в сообщении.

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