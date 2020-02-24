В Карпатах отыскали потерявшихся туристов
2020-02-24 13:59:13
Поисковые работы длились с вечера 23 февраля
Cпасатели нашли заблудившихся накануне туристов в Карпатах.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"Спасатели отыскали пропавших туристов в Карпатах. Они были найдены 24 февраля в 12:07. Поисковые работы длились с вечера 23 февраля", – сказано в сообщении.
К поискам были привлечены 29 человек и 6 единиц техники ГСЧС.
Напомним, в Раховском районе Закарпатской области на горе Петрос потерялась группа туристов из 5 человек.
Четверо из туристов 1993, 1994, 1996 и 2000 годов рождения и являются жителями Киева, а один из них 1993 года рождения (руководитель группы) из г. Кременец Тернопольской области.
Как ранее сообщал Фокус:
- В Словакии погибли украинская альпинистка и инструктор. Трагедия произошла на спуске с горы Видлова башня.
- Ранее в украинской части Карпат спасатели нашли без сознания чешскую туристку. В спасательной операции участвовали 10 человек и две единицы спецтехники.
- А внезапная гроза в польских Татрах убила несколько человек и ранила еще 12. Туристы пытались подняться на вершину горы Гевонт.
Loading...