На Закарпатье у местного жителя подозревают коронавирус. Он контактировал с китайцем

Тест-систем в области еще нет

На Закарпатье госпитализировали местного жителя с подозрением на коронавирус.

Об этом сообщает местное издание Mukachevo.net.

Местный житель рассказал, что 21 дней назад он контактировал с гражданином Китая в Ньиредьхазе, что в Венгрии.

Затем созвали противоэпидемическую комиссию и приняли решение госпитализировать мужчину в областную инфекционную больницу с использованием спецсредств защиты.

Сейчас в инфекционной больнице готовят специальный бокс для приема больного. Жителя Береговщины проверят на коронавирус.

На данный момент тест-систем в области еще нет.

Как ранее сообщал Фокус:

Из-за обострения эпидемической ситуации, связанной с распространением в северных регионах Италии китайского коронавируса, гражданам Украины рекомендуют временно воздержаться от поездок в итальянских регионы Ломбардия, Венето, Эмилия-Романья и Пьемонт, где есть наибольший риск заражения.

Глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко сообщил, что пассажиры, прибывающие прямыми рейсами из Италии в аэропорты "Борисполь" и "Жуляны", будут проходить обязательную температурную проверку.