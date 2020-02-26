Во Львовском горсовете защищаются от коронавируса антисептиками и плакатами

2020-02-26 13:39:24

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При входе в здание уже стоят две стойки с антисептиком и плакаты с полезной информацией

Во Львовском горсовете установили антисептики и развесили информационные плакаты по коронавирусу.

Об этом у себя в Facebook пишет депутат горсовета Игорь Зинкевич.

Так, при входе в здание уже стоят две стойки с антисептиком и плакаты с информацией, как уберечь себя от заражения.

Зинкевич также отмечает, что антисептик и плакаты нужны и в школах, детсадах, библиотеках и в том числе в медучреждениях.

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