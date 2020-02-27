Всего в столкновениях в Харькове участвовали более 100 людей

В результате беспорядков на харьковском рынке "Барабашово" в четверг, 27 февраля, полиция задержала и доставила в Киевский райотдел 53 человека.

Об этом сообщили в Отделе коммуникаций ГУ Нацполиции Харьковской области.

Всего в столкновениях участвовали более 100 людей.

Отмечается, что правоохранители устанавливают личности задержанных и проводят следственные действия. Открыто уголовное производство.

Как рассказал начальник ГУНП в Харьковской области Валерий Сокуренко, на месте происшествия полицейскими изъято несколько резиновых дубинок, газовые баллончики. Также устанавливается, какой вид оружия был применен во время конфликта.

Кроме того, сообщается, что по предварительным данным, от слезоточивого газа пострадали пять граждан и руководитель территориального подразделения полиции. Информацию по факту стычек внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 294 (массовые беспорядки) Уголовного кодекса Украины.

Как ранее сообщал Фокус: