В Ивано-Франковске госпитализировали женщину, чтобы проверить на коронавирус

У вернувшейся из Италии жительницы Делятина двусторонняя пневмония и высокая температура

В Ивано-Франковске госпитализировали вернувшуюся из Италии женщину, у которой поднялась высокая температура. Ее анализы уже направили в Киев для проверки на наличие коронавируса.

Об этом сообщил гендиректор КНП "Ивано-Франковская областная клиническая инфекционная больница" Роман Остяк, передает Укринформ.

"Да, к нам поступила женщина из Делятина. Она была полгода в Италии. Перед ее отъездом там заболели ее внуки и дочь. Их семейный врач подтвердил у них грипп. Женщина вернулась из Италии домой с высокой температурой в понедельник. Когда она обратилась к врачу, он, ввиду того что она вернулась из Италии, автоматически направил ее к нам. У женщины есть двусторонняя пневмония. Но, согласно нашему алгоритму, мы сразу направили курьером в Киев ее анализы на наличие коронавируса", – рассказал Остяк.

По его словам, пациентка чувствует себя нормально, температура упала, но кашель сохраняется. Она содержится в изолированном боксе.

Остяк добавил, что согласно распоряжению Минздрава, всех, кто приезжает с температурой из Словакии, Венгрии, Румынии, Италии и Китая, должны проверять на наличие коронавируса.

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Глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко сообщил, что пассажиры, прибывающие прямыми рейсами из Италии в аэропорты "Борисполь" и "Жуляны", будут проходить обязательную температурную проверку. Также температурный контроль проводится во всех пунктах пропуска на границе.