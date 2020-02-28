Стало известно, когда эвакуированные из Китая смогут покинуть Новые Санжары

Зоряна Скалецкая называет дату 5 марта

Утром в четверг, 5 марта, эвакуированные из Китая граждане смогут покинуть медицинский центр "Новые Санжары".

Об этом сообщила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая, пишет Нromadske.

"Мы еще должны переждать до конца среды. Если результаты всех исследований будут отрицательными, они (эвакуированные из Уханя, – ред.) уже в четверг смогут быть в своих родных городах", – рассказала министр.

Скалецкая пояснила, что финальные результаты тестов будут известны вечером 4 марта. Если коронавирус не обнаружат, эвакуированные, а также сама Скалецкая смогут покинуть медицинский центр утром 5 марта.

Как ранее сообщал Фокус:

20 февраля в Украину прилетели эвауированные из Китая 45 граждан Украины и 27 иностранцев. Их решили разместить на карантин в санатории Нацгвардии в Новых Санжарах Полтавской области.

При въезде в город с вечера 19 января вышли на акцию протеста местные жители. Они утверждали, что санаторий не подходит под карантин. Новосанжарский поселковый совет на внеочередном заседании обратился к президенту Владимиру Зеленскому с призывом отказаться от размещения эвакуированных из Уханя в санатории на территории города.

Поздно вечером 20 февраля колонна с эвакуированными из Уханя въехала в Новые Санжары. В селе начались столкновения, полиция применила силу. В итоге, автобусы успешно доехали до санатория.

Эвакуированных в Украину из китайского Уханя разместили в поселке Новые Санжары из-за лучшей охраны объекта, заявил премьмер-министр Украины Алексей Гончарук.

Cекретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что ни один из 89 эвакуированных, которые находятся на обсервации в поселке Новые Санжары, на сегодняшний день не болен коронавирусом.