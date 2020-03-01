В Киеве эвакуатор забрал на штрафплощадку авто министра Коляды

Забрать машину министр сможет в понедельник после оплаты штрафа

В Киеве министру по вопросам ветеранов и временно оккупированных территорий Оксане Коляде выписали штраф за неправильную парковку. Ее авто забрал эвакуатор. Об это она сама рассказал в Facebook.

Министр сообщила, что опаздывала на мероприятие и бросила машину на улице Михайловской. Когда она вернулась через два часа, авто уже не было на месте - его забрал эвакуатор.

"Вижу наши ветераны с Муниципальной стражи патрулируют. Спрашиваю, не видели. Говорят: Да, госпожа министр, забрали Ваш автомобиль на штрафплощадку. В понедельник оплатите штраф и можете забрать. У нас сегодня рейд. Поэтому, в следующий раз не нарушайте", - написала она.

Отметим, что, согласно электронной декларации, Коляда имеет автомобиль Mazda 3, купленный в 2017 году за 544 тыс. гривен.

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