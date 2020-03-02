В правительстве рассказали, сколько стоила эвакуация украинцев из Уханя

2020-03-02 18:31:19

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Деньги выделили из резервного фонда

На эвакуацию украинцев из китайского Уханя из бюджета Украины выделили 4,5 миллиона гривен.

Об этом заявили в Министерстве инфраструктуры, передает Громадське.

В министерстве добавили, что средства ведомство получило из резервного фонда бюджета в соответствии с распоряжением Кабинета министров от 5 февраля.

Как ранее сообщал Фокус:

  • 20 февраля в Украину прилетели эвауированные из Китая 45 граждан Украины и 27 иностранцев. Их решили разместить на карантин в санатории Нацгвардии в Новых Санжарах Полтавской области.
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