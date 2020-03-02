В правительстве рассказали, сколько стоила эвакуация украинцев из Уханя
2020-03-02 18:31:19
Деньги выделили из резервного фонда
На эвакуацию украинцев из китайского Уханя из бюджета Украины выделили 4,5 миллиона гривен.
Об этом заявили в Министерстве инфраструктуры, передает Громадське.
В министерстве добавили, что средства ведомство получило из резервного фонда бюджета в соответствии с распоряжением Кабинета министров от 5 февраля.
Как ранее сообщал Фокус:
- 20 февраля в Украину прилетели эвауированные из Китая 45 граждан Украины и 27 иностранцев. Их решили разместить на карантин в санатории Нацгвардии в Новых Санжарах Полтавской области.
- При въезде в город с вечера 19 января вышли на акцию протеста местные жители. Они утверждали, что санаторий не подходит под карантин. Новосанжарский поселковый совет на внеочередном заседании обратился к президенту Владимиру Зеленскому с призывом отказаться от размещения эвакуированных из Уханя в санатории на территории города.
- Поздно вечером 20 февраля колонна с эвакуированными из Уханя въехала в Новые Санжары. В селе начались столкновения, полиция применила силу. В итоге, автобусы успешно доехали до санатория.
- Эвакуированных в Украину из китайского Уханя разместили в поселке Новые Санжары из-за лучшей охраны объекта, заявил премьмер-министр Украины Алексей Гончарук.
- Cекретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что ни один из 89 эвакуированных, которые находятся на обсервации в поселке Новые Санжары, на сегодняшний день не болен коронавирусом.
Loading...