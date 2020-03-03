Ситуация на Донбассе: погиб украинский военный

Боевики семь раз обстреляли украинских военных

3 марта на Донбассе вооруженные формирования РФ семь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в результате чего один украинский военнослужащий погиб, еще четверо получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Боевики обстреляли украинские позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Обстрелы неподалеку Широкино, Зайцево, рядом с Лебединским и вблизи Луганского.

Как ранее сообщал Фокус: