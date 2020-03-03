Ситуация на Донбассе: погиб украинский военный
2020-03-03 20:31:14
Боевики семь раз обстреляли украинских военных
3 марта на Донбассе вооруженные формирования РФ семь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в результате чего один украинский военнослужащий погиб, еще четверо получили ранения.
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
Боевики обстреляли украинские позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Обстрелы неподалеку Широкино, Зайцево, рядом с Лебединским и вблизи Луганского.
Как ранее сообщал Фокус:
- 24 февраля контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе с 1 марта 2020 года переходят на весенний график.
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