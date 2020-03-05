Девушка с собачкой из Уханя: Украина запретила ввоз животных из Китая. Об эвакуации ничего не слышно

"И это спустя две недели после того, как мне позвонил президент и пообещал забрать меня с собакой", – пишет девушка в Instagram

Анастасия Зинченко, которая отказалась бросить свою собаку и лететь в Украину из Китая, пишет в Instagram, что с ней никто так и не связывался.

"История только стала громкой, а потом сразу потухла", – пишет она.

Также Настя удивляется, почему Украина 1 марта запретила ввоз животных из Китая. Официальная причина – в Гонконге у собаки обнаружили коронавирус.

"Почему-то только Украина поставила такой запрет. И это спустя две недели после того, как мне позвонил президент и пообещал помочь, пообещал забрать меня с собакой", – пишет девушка.

По словам Насти, об эвакуации сейчас "ничего не слышно", равно как и о том, что делать дальше: "Украина снова дотянула с эвакуацией до такого момента, когда на очереди стоят уже новые проблемы".

Сейчас девушка находится на карантине вместе со своей собакой, на улицу не выходит.

"Я не виновата в том, что единственная из людей которых эвакуировали из Уханя, отказалась лететь без своей собаки, отказалась ее бросить и вынесла эту проблему на общее обозрение. И даже при таких обстоятельствах я ее не брошу. И я знаю, что меня поддержит моя семья, мои близкие люди и те, у кого тоже есть домашние животные, кто отдает себе отчет в том, что он несет за них ответственность, как за своего члена семьи", – добавила она.

Как ранее сообщал Фокус:

20 февраля в Украину прилетели эвауированные из Китая 45 граждан Украины и 27 иностранцев. Их разместили на обсервацию в санатории Нацгвардии в Новых Санжарах Полтавской области.

В списки эвакуированных также не попала украинка Анастасия Зинченко. Она рассказала, что не хотела улетать без собаки. По ее словам, на животное были все документы, но попольство забыло их передать в МИД и в результате ей отказали в эвакуации.

Позже ей лично позвонил президент Владимир Зеленский и пообещал вернуть в Украину.

Забрать Настю обещал помочь "Шахтер". 23 февраля в ФК заявили, что готовятся отправить за ней борт в Китай, но самолет пока так и не вылетел из Украины.