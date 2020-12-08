Встреча эвакуированных из Ухани в Новых Санжарах: двум фигурантам огласили приговор

Двое мужчин, которые бросали камни в полицию, получили по 5 лет заключения. Их освободили от наказания с испытательным сроком в 1 год.

Новосанжарский райсуд в Полтавской области огласил приговор Михаилу Галаке и Константину Бигдану, бросавшим камни в полицейских в феврале 2020 года во время встречи эвакуированных из китайского Уханя украинцев и иностранцев. Об этом изданию Hromadske рассказала Валентина Рябуха, которая является адвокатом Бигдана.

Рябуха рассказала, что двое осужденных пошли на сделку со правоохранителями и их осудили на 5 лет заключения, а затем освободили от наказания с испытательным сроком в 1 год.

Следствие показало, что 20 февраля 2020 года неизвестное лицо через интернет занялся организацией массовых противостояний в Новых Санжарах, куда привезли для изоляции эвакуированных из Ухани украинцев и иностранцев. На тот момент в Украине еще не было подтвержденных случаев коронавируса, а в Китае количество зараженных стремительно росло.

По информации следствия, Бигдан и Галака бросали в полицейских, защищавших автобус с эвакуированными, камни с кирпичами. Из-за этого пострадали пятеро правоохранителей.

"Они там бросали камни, били окна. Они делали это по собственному желанию, потому что тогда там все поднялись, шли колоннами. Люди были напуганы", — сказала Рябуха.

Адвокат Галаки Игорь Дычук рассказал Hromadske, что до этого на сделку со следствием пошли еще несколько человек, фигурирующих в февральских массовых беспорядках.

Всего полицейские заявляли о 10 подозрениях из-за массовых беспорядков и 8 открытых уголовных делах.

В сентябре двух протестовавших тоже приговорили к 5 годам за решеткой, но освободили от отбывания наказания с испытательным сроком в один год.

В мае еще двух обвиняемых оштрафовали на 850 гривен.

Напомним, 20 февраля жители Новых Санжар, узнав о том, что в санаторий их населенного пункта везут эвакуированных из Китая, вышли на акцию протеста. Они утверждали, что санаторий не подходит под карантин. Новосанжарский поселковый совет на внеочередном заседании обратился к президенту Владимиру Зеленскому с призывом отказаться от размещения эвакуированных из Уханя в санатории на территории города. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что ни у кого из эвакуированных заражение коронавирусом не подтвердилось.

Первый случай коронавируса в Новых Санжарах зафиксировали только 26 августа.