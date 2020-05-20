За протесты в Новых Санжарах оштрафовали двух человек

Обвиняемых оштрафовали на 850 гривен

Новосанжарский районный суд Полтавской области утвердил две сделки о признании вины между участниками массовых беспорядков в Новых Санжарах и правоохранителями.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Обвиняемых оштрафовали на 850 гривен.

Суд признал двоих жителей Новосанжарского района виновными в блокировании дороги с помощью препятствий (ч. 1 ст. 279 УК Украины).

"Указанные лица, осознавая свои действия, оставили 2 трактора на проезжей части дороги, заблокировав, таким образом, движение общественного и другого транспорта", – сказано в сообщении прокуратуры.

Как ранее сообщал Фокус:

20 февраля в Украину прилетели эвауированные из Китая 45 граждан Украины и 27 иностранцев. Их решили разместить на карантин в санатории Нацгвардии в Новых Санжарах Полтавской области.

При въезде в город с вечера 19 января вышли на акцию протеста местные жители. Они утверждали, что санаторий не подходит под карантин. Новосанжарский поселковый совет на внеочередном заседании обратился к президенту Владимиру Зеленскому с призывом отказаться от размещения эвакуированных из Уханя в санатории на территории города.

Поздно вечером 20 февраля колонна с эвакуированными из Уханя въехала в Новые Санжары. В селе начались столкновения, полиция применила силу. В итоге, автобусы успешно доехали до санатория.