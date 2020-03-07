Экс-премьер Гончарук улетел в Португалию
2020-03-07 16:30:49
Причина, по которой Гончарук покинул территорию Украины, на данный момент неизвестна
Бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук в субботу, 7 марта, покинул территорию страны, вылетев в Лиссабон. Он воспользовался услугами авиакомпании-лоукостера Wizz Air, вылетев в 15:50 из аэропорта "Киев".
Об этом сообщила "Страна".
На данный момент неизвестна причина, по которой Гончарук покинул территорию Украины. Большая вероятность того, что он просто отправился в отпуск.
Напомним, в среду, 4 марта, Верховная Рада провела внеочередное заседание, созванное президентом. На нем Гончарука и правительство отправили в отставку, а новым премьером стал Денис Шмыгаль.
Как ранее сообщал Фокус:
- 28 февраля пресс-служба Рады сообщила, что парламент соберется на внеочередное пленарное заседание в 16:00 4 марта по требованию президента Зеленского.
- В повестке заседания есть пункт "о Кабмине", без уточнения деталей. Ряд СМИ написали, что 4 февраля Рада с высокой долей вероятности будет рассматривать увольнение Гончарука.
- 3 марта спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что уже получил заявление Гончарука об отставке, а президент Зеленский на фракции "СН" предложил ему замену – вице-премьера Дениса Шмыгаля.
- 3 марта Окуржной админсуд сообщил, что к нему якобы поступило заявление Гончарука с просьбой запретить рассматривать его отставку до рассмотрения дела по сути.
- Но позже в Кабмине заявили: "Информация о якобы поданном заявлении в ОАСК премьером Гончаруком не соответствует действительности".
- После этого, профильный комитет рекомендовал Раде рассмотреть отставку Гончарука. Решение поддержали 23 члена комитета, двое воздержались. "Против" не голосовал никто.
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