Экс-премьер Гончарук улетел в Португалию

Причина, по которой Гончарук покинул территорию Украины, на данный момент неизвестна

Бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук в субботу, 7 марта, покинул территорию страны, вылетев в Лиссабон. Он воспользовался услугами авиакомпании-лоукостера Wizz Air, вылетев в 15:50 из аэропорта "Киев".

Об этом сообщила "Страна".

На данный момент неизвестна причина, по которой Гончарук покинул территорию Украины. Большая вероятность того, что он просто отправился в отпуск.

Напомним, в среду, 4 марта, Верховная Рада провела внеочередное заседание, созванное президентом. На нем Гончарука и правительство отправили в отставку, а новым премьером стал Денис Шмыгаль.

Как ранее сообщал Фокус: