"Вы каждый день совершаете подвиги". Зеленский поздравил женщин с 8 марта

"Мы готовы помогать вам во всем, чтобы вы могли стать теми, кем желает ваша душа", - заявил Зеленский

Президент Владимир Зеленский поздравил украинок с Международным женским днем.

Глава государства вспомнил, что в его детстве 8 марта дарили женщинам цветы и говорили им о том, как своей любовью, красотой и заботой они вдохновляют "сильный пол" на подвиги.

"Но на самом деле женщины и сами совершают подвиги. Каждый день. Они защищают Родину, учат детей, лечат и спасают жизни, руководят компаниями, делают научные открытия и создают искусство. Умудряются совмещать работу, семью, друзей, отдых, спорт, саморазвитие, благотворительность и еще помнят, где мы, мужчины, положили свои вещи", - написал Зеленский в Telegram.

"Мы готовы помогать вам во всем, чтобы вы могли стать теми, кем желает ваша душа. Ведь мы любим", - добавил он.

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