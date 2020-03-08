Сквозь границы. Когда в мире еще отмечают женский день кроме 8 марта

В мире немало праздников, подчёркивающих, насколько разной может быть женщина: и берегиней домашнего очага, и воительницей, и борцом за справедливость. Фокус выбрал некоторые из них

Яркий пример поляризации взглядов украинцев — мероприятия, которые планируют провести в Киеве 8 марта. Так, в 10 утра на Михайловской площади в центре столицы намечен марш против абортов. Его организовывает консервативное движение «Традиция и порядок», которое считает, что легализация абортов — большая трагедия для Украины, и призывает «формировать культуру, посвящённую защите жизни». В полдень там же начнётся марш женщин. Его организаторы — оппоненты консерваторов, профеминистические общественные организации, работающие в сфере защиты прав женщин. Марш проводят не первый год, и его повестка не нова.

«Мужчины горюют по тому, что они потеряли, а женщины — по тому, что так и не получили» Джош Биллингс, американский писатель-юморист

Организаторы в который раз призывают политиков ратифицировать Стамбульскую конвенцию о предотвращении насилия над женщинами и домашнего насилия. Украина подписала её в 2011 году, но не ратифицировала, поскольку такие термины, как «гендер» и «сексуальная ориентация», оказались неприемлемыми для части украинских парламентариев и религиозных институций. Организаторы марша уверяют, что не могут мириться с сексизмом и насилием, а также системным неравенством женщин и мужчин, в частности, в политике, оплате труда и семье.

Впрочем, различные трактовки социумом 8 Марта — главное достоинство этого дня. Ведь и женщины тоже разные, каждая по-своему видит жизнь, относится к своему телу и роли, которую предлагает культура. Такое разнообразие демонстрирует не только Международный женский день. Как выяснилось, в мире немало праздников, подчёркивающих, насколько разной может быть женщина: и берегиней домашнего очага, и воительницей, и борцом за справедливость. Фокус выбрал некоторые из них.

Основательницы государства

Страна: Вьетнам

Мероприятие: фестиваль сестёр Чынг в Ханое

Дата: четвёртый день второго месяца лунного календаря, в 2020 году пришёлся на 30 января

(фото: imagevietnam.vnanet.vn)

На улицах вьетнамских городов можно увидеть памятники, изображающие двух женщин в старинном одеянии верхом на слонах. Это сёстры Чак и Ни Чынг, которые жили почти две тысячи лет назад. Но до сих пор они остаются одними из главных национальных героев страны. В 40 году н. э. две сестры, дочери генерала, подняли восстание против китайского царства Хань, которому тогда принадлежали территории современного Вьетнама. Восстание оказалось успешным: сёстры Чынг отбили у китайцев 65 городов и провозгласили себя королевами.

Их царствование длилось недолго: через три года войска Хань жестоко подавили восстание, а сёстры-королевы предпочли убить себя, чем сдаться. Однако вьетнамцы запомнили их подвиг — следующее восстание 939 года оказалось успешным. Во Вьетнаме сестёр Чынг считают основательницами государства, ведь именно они доказали сородичам, что независимость от Китая — это реально.

Сейчас во Вьетнаме не только называют улицы и школы именами сестёр Чынг, но даже строят в их честь храмы, а в Ханое проводят ежегодный фестиваль. По легенде, сёстры выезжали на битву с китайцами на слонах, поэтому во время фестивальных шествий по улицам проносят статуи этих животных, бьют в барабаны и гонги. А затем устраивают увеселительную программу с музыкой и спортивными состязаниями.

Матриархи

Страна: Франция

Мероприятие: день бабушек

Дата: первое воскресенье марта, в 2020 году приходится на 1 марта

(фото: Getty Images)

Французский День бабушек начался с маркетинга. В 1987 году компания по продаже кофе Grand’Mère («Бабушка») продвигала очередной продукт и предложила отмечать День бабушек в честь себя любимой, попросту говоря. Неожиданная идея прижилась, и праздник отмечают и поныне. В этот день во Франции внуки дарят бабушкам открытки и маленькие подарки. Также активно покупают цветы. А в Париже проходит парад бабушек.

Успех праздника обусловлен демографией «стареющей нации»: по статистике, во Франции около 6 млн женщин в возрасте свыше 65 лет. У каждой из них в среднем по четыре внука. День бабушек феминистки считают примером позитивной дискриминации, поскольку дня дедушек во Франции нет. Хотя, может быть, дело просто в том, что компанию, которая станет что-то продавать под брендом «дедушка», ещё не создали. Всё в будущем.

Надежда родителей

Страна: Япония

Мероприятие: Хина-Мацури, День девочек

Дата: 3 марта

(фото: Getty Images)

Старинные обычаи в Японии процветают, несмотря на вестернизацию и технический прогресс. Один из них — Хина-Мацури, День кукол, который также называют Днём девочек. Семьи, где есть дочери до десяти лет, выставляют в доме специальные семиярусные платформы, на которые усаживают кукол в традиционных одеяниях. На самом верхнем ярусе находятся император и императрица, ниже — придворные, музыканты, дворцовая гвардия... В этот день члены семьи молятся за благополучие и счастливый брак дочерей.

Такой обычай появился в Японии в 1625 году при императоре Го-Мидзуноо: кукол выставляли для его дочери в праздник цветения персика. Со временем обычай распространился по всей стране: так родители девочек оказывали уважение императорской семье.

Единственное отличие в наше время лишь в том, что в древности всех кукол в конце дня сбрасывали в реку (считалось, что если куклы останутся в доме после заката солнца, то девочка поздно выйдет замуж), а сейчас просто убирают в коробки до следующего года. Дело в том, что традиционные японские куклы — дорогое удовольствие, каждая игрушка стоит от $700, поэтому их передают по наследству из поколения в поколение.

Благословенные матери

Страна: Армения

Мероприятие: день материнства и красоты

Дата: 7 апреля

(фото: Getty Images)

Как и в других постсоветских странах, в Армении после распада СССР началась дискуссия об уместности старых праздников в национальном календаре. Она затронула и 8 Марта — в правительстве обсуждали отмену празднования этой даты и внедрение нового женского праздника. Но всё же Международный женский день остался официальным праздником и нерабочим днём. Кроме него с 1995 года, в этой стране отмечают национальный День материнства и красоты. Новый праздник привязали к христианскому дню Благовещения, когда Божья Матерь, по евангельской легенде, зачала Христа.

По распоряжению армянского католикоса Гарегина Второго в церквях 7 апреля благословляют матерей и беременных женщин. Также в этот день принято дарить женщинам цветы. В целом период между 8 марта и 7 апреля в Армении называют женским месяцем.

Борцы против несправедливости

Страна: ЮАР

Мероприятие: национальный женский день

Дата: 9 августа

(фото: Getty Images)

На Западе первая масштабная попытка женщин отстоять свои права восходит к 8 марта 1908 года, когда работницы нью-йоркских фабрик вышли на демонстрацию, потребовав сокращения рабочего дня и равной оплаты труда с мужчинами.

В Африке борьба женщин за равенство прав началась куда позже: в ЮАР первое масштабное собрание женщин произошло в 1956 году. Тогда в стране действовали законы апартеида — сегрегации белого и чёрного населения. В частности, существовал закон о пропусках, который ограничивал право на передвижение: «чёрному» человеку находиться в «белом» районе позволялось, только если у него там была работа. Людей без пропуска арестовывали и депортировали в «чёрные» районы. Закон о пропусках традиционно распространялся только на мужчин, но в 1950-е годы его решили расширить и на женщин.

В стране разгорелись протесты, одной из таких акций стал митинг 20 тыс. женщин. Они пришли к зданию правительства в Претории с петициями против ужесточения закона. Правительство протест жестоко подавило.

С 1995 года в ЮАР 9 августа стали отмечать как национальный женский день, а весь август — считать месяцем женщин. Для жительниц ЮАР это повод заявить о своих правах и свободах. Хотя в парламенте и правительстве более 40% — женщины, в этой стране по-прежнему не решены проблемы домашнего и сексуального насилия и неравной оплаты труда.

Молящиеся за мужей

Страна: Индия

Мероприятие: Карва-чаутх

Дата: 4 ноября

(фото: Getty Images)

Среди многочисленных праздников в индийском календаре есть и женский индуистский фестиваль Карва-чаутх. Это старинный ритуал, распространённый на севере страны. Замужние женщины собираются вместе, постятся от рассвета до заката, молятся за здоровье и благополучие мужей и рассказывают друг другу легенды. После захода солнца к ним присоединяются мужья и все вместе ужинают.

Этот фестиваль в Индии популяризуют болливудские мелодрамы, знаменитости в медиа делятся планами на Карва-чаутх, накануне праздника бренды делают скидки, поскольку участницы должны быть в нарядных сари и украшениях.

Впрочем, отношение индийских женщин к этому мероприятию разное. Одни считают его праздником сестринства — сплочения и близкого общения друг с другом, другие критикуют Карва-чаутх как ритуал, который закрепляет многовековое угнетение женщин, зависимость от мужей. Индийские феминистки говорят о нём как об инструменте социального контроля над женщинами и препятствии к освобождению. Хотя такое празднество по крайней мере красиво, какую бы идеологическую нагрузку оно ни несло.