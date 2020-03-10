Коронавирус в Украине. Официальная статистика по состоянию на 10 марта

В стране официально зарегистрирован всего один случай заражения вирусом

По состоянию на утро 10 марта в Украине зарегистрирован один лабораторно подтвержденный случай COVID-19. Всего за весь период Центр общественного здоровья получил 40 подозрений о заболевании COVID-19. Сейчас четыре образца еще находятся на стадии исследования. Об этом говорится в официальном сообщении Минздрава.

В мире было зарегистрировано 114 219 случаев заболевания COVID-19, из них 4024 закончились смертью, 64 147 (56,2%) человек выздоровели. За пределами Китая зафиксировано 33 295 случаев в 103 странах.

На территории Европейского региона зарегистрировано 15 114 случаев заболевания COVID-19 (больше всего в Италии – 9172, Германии – 1139, Франции – 1412 и Испании – 1024) и 529 летальных случаев.

В связи с распространением COVID-19 в мире, гражданам Украины рекомендуется временно воздержаться от поездок в страны или отдельные территории государств, наиболее пораженных вирусом. В частности, в Испанию, Италию (северные регионы), Францию, Вьетнам, Южную Корею, Японию, Иран. Соответствующие рекомендации по каждой из таких стран можно посмотреть по ссылке

Напомним, что в связи с распространением коронавируса с 10 марта карантинные меры распространены на всю территорию Италии.

Как ранее сообщал Фокус: