Очередной бой на Донбассе: погибли двое украинских военных

Нападение произошло вблизи населенного пункта Пески

Во вторник, 10 марта, российские оккупанты обстреляли из противотанкового ракетного комплекса военный грузовой автомобиль одного из подразделений ООС на Донбассе. Погибли двое бойцов, еще семеро ранены.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Нападение произошло вблизи населенного пункта Пески. Один украинский защитник погиб на месте, впоследствии еще один военнослужащий скончался от полученных ранений.

Семь военных получили ранения различной степени тяжести, еще одного защитника госпитализировали с боевым травмированием. Кроме этого, в результате вражеского обстрела позиций украинской армии еще один военнослужащий получил боевое травмирования.

Все раненые находятся в военно-медицинских учреждениях.

Вооруженные формирования РФ девять раз нарушили режим прекращения огня.

Противник обстрелял украинские позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также с противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"На все враждебные обстрелы подразделения Объединенных сил прицельными огневыми ударами давали адекватный ответ", – добавили в пресс-центре ООС.

Как ранее сообщал Фокус:

Утром 18 февраля штаб операции ООС сообщил, что боевики атаковали позиции украинских подразделений вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный.

В результате нападения боевиков погиб 22-летний военный Максим Хитайлов. Он служил в 72-й отдельной мотострелковой бригаде им. Черных Запорожцев, был гранатометчиком.

Президент Владимир Зеленский назвал нападение боевиков "провокацией" и заявил, что она не изменит курс на достижение мира на Донбассе.