Сутки на Донбассе: получил ранение боец ВСУ

Боевики дважды нарушили режим прекращения огня

В течение прошлых суток, 11 марта, боевики дважды нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции ВСУ из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.

Все обстрелы были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно: рядом с населенным пунктом Пески – из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; неподалеку от Гнутово – из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение.

С началом текущего периода боевики огневой активности не проявляли.

Как ранее сообщал Фокус: